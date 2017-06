"Anne"nin finalına etiraz: uşaq təcavüzü, yoxsa...? - VİDEO

Baş rollarında Cansu Dere, Vahide Perçin, Beren Gökyıldız və Qonca Vuslaterinin çəkildiyi "Anne" dünən final edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, serialın sonuncu seiryasındakı səhnələrdən biri sosial mediada geniş müzakirə edilib. Uşaq qəhrəmanın ögey atası tərəfindən döyülməsi, yoxsa zorlanması sual altında qalıb. İstifadəçilər "Döyülsə, bədənində yeri qalardı", "Zorlandığı üçün dözə bilməyib qusdu" kimi şərhlər yazaraq təcavüz hadisəsinin üzərində qalıblar.

Bir qrup insan isə uşaq təcavüzünün ssenariyə salınmasını tənqid edib.

Qeyd edək ki, serial xoşbəxt sonluqla bitib.

