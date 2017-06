Türkiyənin İzmir əyalətində ticarət mərkəzlərinin birində yanğın baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alanlar olmayıb.

Yanğın səhər saatlarında başlayıb və bir müddət sonra qarşısı tamamilə alınıb.

Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi hələlik məlum deyil.

