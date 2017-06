APA-nın məlumatına görə, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov müvafiq sərəncamlar imzalayıb.

Sərəncamlara əsasən Nurlan Həsənov Naxçıvan fövqəladə hallar nazirinin müavini, Nurlan Əliyev Naxçıvan vergilər nazirinin müavini vəzifələrindən azad ediliblər.

