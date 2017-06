MTV-də yayımlanan qalmaqallı "Geordie Shore" verilişində yenə biabırçılıq yaşanıb.

Milli.Az Britaniya mediasına istinadla bildirir ki, şounun iştirakçılarından olan Xlo Ferri ilə Merni Simpson intim münasibətdə olublar. İkili cinsi əlaqədə olduğunn etiraf edib və peşman olmadıqlarını söyləyib.

Qeyd edək ki, Merni Simpsonun başqa sevgilisi də var.

Milli.Az görüntüləri təqdim edir:

Milli.Az

