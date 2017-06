Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Azərbaycanın maliyyə bazarında yaranmış müsbət meiyllər uçot dərəcəsinin azaldılmasına şərait yaradır.

“Report” xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının sədri Zakir Nuriyev deyib.

“Uçot dərəcəsinin 12%-ə düşməsi imkanlarını görürük”, - deyə Z.Nuriyev qeyd edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.