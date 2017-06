“Fi” serialının aktrisası Büşra Develi qəribə geyimi ilə diqqət çəkib.

Publika.az xəbər verir ki, aktrisa dünən Nişantaşı küçələrində bütün baxışları üzərində toplayıb. Belə ki, 23 yaşlı aktrisanın qısa şortu və tor şəklində corabı bəyənilməyib.

Son dövrün populyar internet serialı olan"Fi"-də müdrik qız obrazını canlandıran ulduzun geyimi sosial şəbəkədə tənqid edilib. Çoxları Burak Dənizlə sevgili olan məşhuru zövqsüzlükdə ittiham edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.