PSJ-yə keçməyə yaxın olan Pepe "Real"a böyük zərbə vurmağa hazırlaşır. Fanat.Az AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Fransa klubuyla razılığa gələn müdafiəçi Portuqaliya millisində də komanda yoldaşı olan Kriştiano Ronaldoyla şəxsən danışıb və onu Parisə dəvət edib.

Mənbə parislilərin Ronaldoya görə "Real"a 150 min avro ödəməyə hazır olduqlarını da vurğulayıb.

Fanat.Az

