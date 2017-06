Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 10-a yaxın kommersiya bankının beynəlxalq standartlar üzrə məcmu kapitalı 50 mln. manatdan azdır.

“Report” xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının sədri Zakir Nuriyev deyib.

“Yerli standartlara görə isə kapital problemi olan bankların sayı daha azdır”, - deyə Z.Nuriyev qeyd edib.



