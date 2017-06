"Çocuklar duymasın"ın balaca qəhrəmanları Beton Oruçla Mervenin illər sonra görüntüləri yayılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, yenidən ekranlara gəlməyə hazırlaşan serial ulduzları bu dəfə də layihədə yer alacaq. Alp Eren Khamislə Öykü Güven budəfəki seriyalarda yeniyetmə gəncləri canlandıracaqlar.

Qeyd edək ki, Beton Oruç "Çocuklar duymasın"ın Dominant Teyze Gönülünün oğlu, Merve isə Zero Tunanın qızı rolunda çəkilib.

