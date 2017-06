Böyük Britaniya Kraliçası II Elizabetin həyat yoldaşı şahzadə Filip xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Bukingem Sarayından 96 yaşlı şahzadənin infeksiya səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Filip payızdan sonra Krallıqla bağlı işlərinə yekun vuracağını bəyan etmişdi.

