"Qalatasaray" Qael Klişini heyətə qatmağa yaxındı. Fanat.Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti"də heyətə düşməyə çətinlik çəkən müdafiəçi Türkiyə nəhənginə keçməyə razıdı.

Klişinin xidmətindən üçlü müdafiədə istifadə etməyi arzulayan baş məşqçi İqor Tüdorun təkidi ilə İstanbul nəhəngi ona 3 illik müqavilə təklif edib. Münasibətlər rəsmiləşsə, 31 yaşlı futbolçu "Qalatasaray"da ilə 2,5 milyon avro qazanacaq.

Fanat.Az

