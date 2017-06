Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Azərbaycan vətəndaşı Əmir A. qanunsuz şəkilə sərhədi keçməyə çalışarkən Gürcüstan sərhəd polisinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

"Report" "Qruziya-Online" portalına istinadən xəbər verir ki, istintaq təqsirləndirilən şəxsin sərhəd-keçid məntəqəsindən yayınmaqla Gürcüstan istiqamətində Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz keçdiyini müəyyən edib.

Fakt üzrə araşdırma aparılır.



