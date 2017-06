Tez qocalan 20 məşhur - FOTOLAR

Sağlam qidalanmaq, müntəzəm idman etmək, stressdən və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq orqanizmimizin qocalmasının qarşısını alır. Lakin həyat keyfiyyəti, maddi durumu yaxşı olan, dünyanın ən bahalı istirahət kurortlarında dincələn məşhurlar arasında da tez qocalan insanlar var.

Publika.az xəbər verir ki, Keyt Moss, Lindsi Lohan, Britni Spirs, Leonardo Di Kaprio, Maykl Duqlas, Rene Zelveger və başqaları tez qocalan məşhurlar siyahısına daxil edilir.

Gözəlliyini, təravətini tez itirən məşhurların necə dəyişdiyini göstərən fotoları təqdim edirik.

Aytən

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.