Məktəblilərimiz Avropa çempionatında 6 medal qazandılar - FOTO

10-20 iyun tarixlərində Monteneqronun Budva şəhərində keçirilən şahmat üzrə məktəblilərin Avropa çempionatı başa çatıb.

Milli.Az xəbər verir ki, "Təhsil" Respublika İdman Mərkəzindən Trend-ə verilən məlumata görə, çempionatda ümumilikdə 22 ölkədən 400-ə yaxin şahmatçı iştirak edib.

"Təhsil" Respublika İdman Mərkəzinin komandası çempionatda tam heyətlə çıxış edərək, 3 gümüş və 3 bürünc olmaqla ümumilikdə 6 medal qazanıb.

Komandanın üzvləri Bəşirli Səadət (Gəncə şəhər UGŞM) 7 yaşadək qızlar arasında, Tahirova Sevil (Quba rayon İOEUGŞM) 15 yaşadək qızlar arasında, Mehrəliyev Sahil (Sumqayıt şəhər UGŞM) 15 yaşadək oğlanlar arasında gümüş medal, İsmayılova Xanım (RİOEUGŞM) 7 yaşadək qızlar arasında, Məmmədov Ziya (RİOEUGŞM) 7 yaşadək oğlanlar arasında, Əhədzadə Kənan (Lənkəran şəhər UGŞM) 17 yaşadək oğlanlar arasında bürünc medal qazanıblar.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.