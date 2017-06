Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ Rumıniya parlamenti baş nazir Sorin Qrindyana etimadsızlıq göstərib.

“Report” xəbər verir ki, bu haqda “Reuters” agentliyi məlumat yayıb.

İnformasiyaya əsasən, bununla da o, tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb.



