Vahid Ələkbərov: "Möhtəkirlər nefti ucuzlaşdırır"

Mİlli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu "LUKoil" şirkətinin rəhbəri Vahid Ələkbərov bildirib.

"Biz hesab edirik ki, yaranmış vəziyyətin səbəbkarları möhtəkirlərdir. Neft bazarı böyüməkdədir, biz Avropa bazarında neft məhsullarının satışını 4% artırmışıq. Paralel olaraq, Amerika bazarı da böyüyür, ehtiyatlar azalma nümayiş etdirir. Belə olduğu halda, qiymətlər stabilləşməli və ya artmalıdır. Qiymətlər isə azalır ki, bu da möhtəkirlərin mövcudluğundan xəbər verir. Qiymətlərin azalması onların lehinədir. Lakin biz gələcəkdə neftin qiymətinin kəskin artımından ehtiyatlanırıq. Biz stabillik lazımdır", - deyə şirkət rəhbəri bildirib.



Qeyd edək ki, hazırda dünya birjalarında neft ucuzlaşmaqdadır. Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında keçirilən elektron ticarət əməliyyatlarının gedişində WTI neftinin qiyməti 1 barelə görə 0,01 dollar və ya 0,02% azalaraq 43,50 dollar təşkil edib. ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin dəyəri isə 0,05 dollar və ya 0,11% azalaraq 45,97 dollar olub.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.