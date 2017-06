Nüşabə Ələsgərli arıqlayıb 67 kilo oldu - Əməliyyatsız...

"Narkozdan qorxuram, ona görə plastik əməliyyat yolu ilə arıqlamadım".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli arıqlaması haqda "Shov time" verilişində danışarkən deyib:

“Heç vaxt narkoz almamışam. Çünki qorxuram. Hətta göz ətrafında etdirdiyim əməliyyatı da keyitmə ilə etdirmişəm. Narkozdan qorxduğuma görə plastik əməliyyat yolu ilə arıqlamadım. İndi arıqlamışam, öz də təbii yolla. Əvvəllər 76 kilo idim, indi 67 kilo olmuşam. Gələcəkdə əməliyyata gedə bilərəm. İllər ötür, insan qocalır, ona görə də formada qalmaq lazımdır”.

Dilarə Zamanova



