"S&P" agentliyi "Muğanbank"ın reytinqini aşağı salıb

Həmçinin hesabatda bildirilir ki, 2016-cı ildə Bankdan depozit axını likvid aktivlərin həcmini azaldıb. Banka verilən "neqativ" proqnoz isə problemli kreditlərdən yaranan itkilər və depozit axını səbəbindən gəlirlərə və kapitala təzyiqləri əks etdirir.

Agentlik həmçinin qeyd edir ki, "Muğanbank"ın reytinqinin aşağı salınması Azərbaycanda orta ölçülü banklar üçün yaranmış əlverişsiz şərait nəticəsində kredit portfelinin pisləşməsi səbəbindən baş verib. "S&P" 2016-cı ildə Bankın depozit portfelinin 30% azaldığını, yüksək likvidli aktivlərin 77% aşağı düşərək 14,5 mln. manata gerilədiyini qeyd edib. Nəticədə, likvidlik buferi depozitlərin 7,5%-ni təmin edib. Belə ki, bu göstərici 2015-ci ilin yekununda 24% olub.

Agentlik "Muğanbank"ın səhmdarlarının 2016-cı ildə banka 25 mln. manat vəsait yatırmasını müsbət qiymətləndirib. Lakin Banka verilən "neqativ" proqnozunu yaxın 12-18 ay müddətində maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə yarana biləcək problemlərlə əsaslandırıb.



