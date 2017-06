Mingəçevirdə hamilə qadın özünü maşının altına atdı

Mingəçevir şəhərində hamilə qadın özünü maşının altına ataraq intihara cəhd edib.

Milli.Az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Samux küçəsi ərazisində baş verib.

Belə ki, həmin küçənin sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Günel Güloğlan qızı Məmmədova ağır bədən xəsarətləri ilə Mingəçevir Şəhər Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Xəstəxanadan report-a bildirilib ki, ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilən G.Məmmədovanın hamilə olduğu məlum olub: "Yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alan Günel Məmmədova onu müalicə edən həkimə ölmək istədiyini və özünü hərəkətdə olan avtomobilin altına atdığını deyib".

Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.