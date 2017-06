Türkiyə Silahlı Qüvvələri Yüksəkovada apardığı əməliyyatda 3 terrorçunun öldürüldüyünü bəyan edib.

Publika.az xəbər verir ki, terrorçular Hakkari sərhədinə ən yaxın ərazidə məhv edilib.

Türk Silahlı Qüvvələri Hakkari Yüksəkova Hisar dağında 7-ci hüdud alay komandirliyi və dəniz piyada tabor komandanlığı ilə birlikdə apardığı əməliyyatda Ganizer təpəsində bir qrup terrorçunun görüntüsünü əldə edib və bölgəni top atəşinə tutub.

Zümrüd

