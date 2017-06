Yeni "Transformerlər" - 26 faiz daha çox görüntü və unikal təəsüratlar yalnız Azercell İMAX-da

MAYKL BEY "TRANSFORMERLƏR: SONUNCU CƏNGAVƏR" FİLMİNİN ÇƏKİLİŞİ ÜÇÜN ALEXA IMAX®KAMERASINDAN İSTİFADƏ EDƏN İLK REJİSSOR OLDU

Rejissor Maykl Beyin fantastik blokbasterinin beşinci hissəsinin "Transformerlər: Sonuncu cəngavər" premyerası ərəfəsində filmin 98%-nin IMAX®kameriası ilə çəkildiyi xəbərini sizlərlər bölüşməkdən sevinc hiss duyuruq. Bey filmdə unikal kino təəsssüratı yaratmaq üçün IMAX® kamerasının üstünlüklərindən faydalanan dünyaca məşhur rejissorların təcrübəsindən yararlanmaq qərarına gəldi.

Rejissor-vizyonçu Maykl Bey "Transfromerlər: Sonuncu cəngavər" filminin çəkilişi üçün iki yeni ALEXA IMAX®kamerasından istifadə edir və nəticədə IMAX®3D formatı tamamilə yeni keyfiyyətə sahiblənir. Və yalnız IMAX-da "Transformerlər" fanatları standart kinozallardan fərqli olaraq 26% daha çox görüntü görə biləcəklər, bu isə öz növbəsində daha möhtəşəm keyfiyyət, filmdən maksimal zövq alma və IMAX®3D formatından unudulmaz təəssüratlar deməkdir. Yeni IMAX fomatında "Transformerlər" izləyicilərə, demək olar ki, filmdə baş verən hadisələrə qərq olmağa və avtobotların iştirakı ilə həqiqi döyüşün mərkəzində olmağa imkan yaradır.

SABAHDAN ETİBARƏN Flame Towers-da yerləşən AZERCELL IMAX kinoteatrında FİLMİ GENİŞ FORMATDA İZLƏMƏK MÜMKÜNDÜR.

"Transformerlər: Sonuncu cəngavər" filmi haqda

Optimus Praym yoxa çıxır. İnsanlar Transformerlərlə müharibə aparır. Gələcəyimizin açarı Transformelərin Yer üzündəki tarixində gizlənmiş keçmişin sirrlərində saxlanılıb... Dünyanı xilas etmək öhdəliyi isə Keyd Yeqar (Mark Uolberq), Bamblbi, ingilis lordu (ser Entoni Hopkins) və Oksford professorundan (Lora Heddok) ibarət komandanın üzərin düşür. Artıq mübarizə vaxtıdır! Qubanlar qəhrəmana çevriləcək! Qəhrəmanlar isə canilərə. Sonda isə yalnız bir dünya xilas olacaq: onlarınkı və ya bizimki.

