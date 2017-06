Mingəçevir. 21 iyun. REPORT.AZ/ Mingəçevir şəhəri, Xaldan şossesində zəncirvari qəza baş verib.

“Report”un Şirvan bürosu xəbər verir ki, “VAZ 2107” və “Niva” markalı avtomobillər toqquşub. Daha sonra hər iki avtomobil dayanacaqda dayanmış sərnişin avtobusuna çırpılıb.

Hadisə nəticəsində “VAZ 2107”nin sürücüsü xəsarət alıb. Onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.