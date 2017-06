Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ-ın Miçiqan ştatında polisə silahlı hücum olub.

"Report" Türkiyə KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə Bişop beynəlxalq hava limanında qeydə alınıb.

Şahidlər bir polisin boynundan yaralandığını və polisin bir nəfəri həbs etdiyini bildirib.

Aeroport təhlükəsizlik səbəbindən boşaldılıb.

Hadisənin təfərrüatı barədə hələlik məlumat verilmir.



