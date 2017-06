Fransada dəniz sahilləri "kokain"lə zibilləndi

Fransanın cənub-qərbindəki Land rayonu ərazisində dəniz suları 1,5 ton kokaini sahilə vurub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, polisin yaydığı məlumata görə, narkotik vasitələri daşıyan şəxslərin olduğu rezin qayıqlar suda çevrildikdən sonra kokain dənizə dağılıb.

Həmin şəxsləri xilas etmək üçün qəza yerinə hərbçilər cəlb olunub. Narkotik vasitəni məhz onlar aşkar edib.

Fransa polisi hadisə ilə əlaqədasr 7 nəfər Yunanıstan vətəndaşının həbs edildiyini bildirib.

Milli.Az

