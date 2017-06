"Beşiktaş"dan ayrılır, "Mançester Yunayted"ə keçir

Son mövsümü icarə əsasında "Beşiktaş"da keçirən Anderson Talişka İngiltərəyə köçməyə hazırlaşır.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, transfer hüququ "Benfika"ya məxsus olan futbolçu "Mançester Yunayted"ə keçməyə çox yaxındı.

Belə ki, "mankunianlar"ın 23 yaşlı yarımmüdafiəçi və Portuqaliya təmsilçisi ilə ilkin razılığa gəldiyi bildirilir. İngilislər keçidin baş tutması üçün 22 milyon funt-sterlinq xərcləməyə hazırdılar.



Öz növbəsində "Beşiktaş" rəhbərliyi də Talişka ilə yeni müqavilə imzalamaq istəsə də, onların buna nail olacaqları inandırıcı görünmür.



Qeyd edək ki, Talişka "Beşiktaş"ın heyətində ümumilikdə 33 oyunda 17 qola imza atıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.