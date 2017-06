Di Kapriodan məşhur gözələ alt paltarlı və şampanlı təklif

Aktyor Leonardo Di Kaprio 70-ci Kann Film Festivalı günlərində qarşılaşdığı model Bella Hadidin rəğbətini qazanmağa çalışıb.

Axşam.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, o, Bellaya 3500 funt sterlinqə olan alt paltarı, 36 ağ gül və 1 şüşə şampan göndərib

O, bununla yanaşı yazdığı qeyddə Bellaya birgə səyahət üçün xüsusi yaxta da təklif edib. Lakin Bella onun təklifini geri çevirib.

Ayrıca Hadid Leonardo haqqında "Tipim deyil, köhnə fikirlidir. Darıxdırıcıdır" deyib.

Milli.Az

