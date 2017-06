Ramazan bayramı münasibəti ilə 23 GÜNLÜK TƏTİL

Səudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Abduləzizin qərarı ilə ölkədə 23 gün Ramazan bayramı tətili olacaq.

Trend-in məlumatına görə, 16 iyundan başlayan qeyri-iş günləri 9 iyula qədər davam edəcək.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının əmək nazirliyi bayram tətilini 11 gün elan etsə də, sonradan istirahət günlərinin sayı kral tərəfindən artırılıb.

Ramazan və Qurban bayramlarında uzun müddətli tətil edən Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşları bu iki bayramdan başqa sadəcə milli gün olan 23 sentyabrda bir günlük istirahət edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.