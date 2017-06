ABŞ-ın Miçiqan ştatında yerləşən Bişop beynəlxalq hava limanı boşaldılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aeroportda baş verən bir insidentin hava limanının təxliyyə edilməsinə səbəb olduğu bildirilir.

Hadisə nəticəsində bir polis yaralanıb. Onun boynundan bıçaqlandığı iddia olunur.

