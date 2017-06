"Fazilet hanım ve kızları" serialında "Hazal" obrazını canlandıran aktrisa Deniz Baysal sevgilisi, "Kolpa" qrupunun solisti Barış Yurtçu ilə tətilə yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, çətin keçən iş prosesindən sonra istirahət üçün Yunanıstanı seçim edən xoşbəxt cütlük sosial media hesabında şəkillərini paylaşıb.

Minlərlə izləyici tərəfindən bəyənilən fotolara müxtəlif şərhlər də gəlib.

Milli.Az

