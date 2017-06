Fransada iyunun 18-də baş tutan parlament seçkilərinin nəticələrinə görə hökumət formalaşıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayının baş katibi Aleksi Koler bildirib.

Hökumətin istefası əvvəlcədən formal xarakter daşısa da, bir sıra siyasi qalmaqal səbəbindən 4 nazir postunu tərk etməli olub. O cümlədən müdafiə naziri postunda Silvi Quları Florans Parli, Ədliyyə naziri postunda isə Fransua Bayrunu Nikol Ballube əvəzləyib.

Milli.Az

