Bakı. Trend:

ABŞ Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulmasından narahatdır.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Hizer Noyertin rəsmi bəyanatında deyilir.

Bəyanatda qeyd olunur: "ABŞ tərəfləri təmas xəttində gərginliyin azaldılmasına çağırır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.