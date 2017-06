Ancelina Coli Afrikada - FOTO

Hollivud ulduzu Ancelina Coli 20 iyun - Beynəlxalq Qaçqınlar Günü münasibətilə BMT-nin xüsusi səfiri olaraq Keniyaya yollanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Nayrobidə qaçqınlarla görüşən 42 yaşlı aktrisa zorakılıq problemlərindən danışıb. Hərbi münaqişələr zamanı seksual zorakılıq məsələsinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edən Coli həssas çıxışı ilə yadda qalıb:

"Seksual zorakılığın təhlükəsi kimisə qorumağa and içmiş xüsusi formalı insanlar tərəfindən edildikdə daha da artır. Bu səbəbdən hərbçilərin çiyinlərinə daha böyük məsuliyyət düşür və onlar öz vəzifə öhdəliklərinə hörmət etməlidirlər".

