Həkimə getmədən evdə özünüzü müayinə edin - SADƏ YOLU

Hər birimiz sağlamlığımızın nə qədər mühüm olduğunu bilirik. Təəssüf ki, vaxtında həkim müayinəsinə getmək kimi vərdişimiz yoxdur. Amma həkimə getmədən də evdə özünüzü müayinə edə bilərsiniz. Necə? Milli.Az ailem.az-a istinadən bunun bir yolunu təqdim edir.

Bir qaşıq götürün və qaşığın arxa qismini dilinizlə isladın. Bütün səthini tüpürcəyinizlə isladın və yetərincə tüpürcəyə batdığından əmin olun.



Qaşığı sellofan, yaxud tül torbaya qoyun və günəş işığının altında saxlayın. Bir dəqiqə gözləyin və sonra açıb yoxlayın. Ləkəsi və ya qoxusu olmayan bir qaşıq daxili orqanlarınızda hər hansı bir problem olmadığına işarə edir.



Əgər qaşıqda pis qoxu varsa:



Çürük qoxusuna bənzər qoxu - ağciyər və ya mədə problemləri

Şirin qoxu - şəkər xəstəliyi

Amonyak qoxusu - böyrəklərlə bağlı problemə işarədir.

Əgər ləkə varsa:



Sarı, ya da ağ rəngdə - tiroid vəzi problemləri

Göy - bronxit, zəif qan dövranı, yüksək xolesterol səviyyəsi.

Ağ - tənəffüs sistemi xəstəliyi.

Narıncı - böyrək xəstəliyinin olmasına işarədir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.