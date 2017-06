Bakı. 21 iyun. REPORT.AZ/ İŞİD terrorçuları İraqın Mosul şəhərində yerləşən "Ən-Nuri" cümə məscidini partladıblar.

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İraq silahlı qüvvələrinin bəyanatına istinadən "Reuters" məlumat yayıb.



