İnsanlar həmişə darıxdıqları zaman özlərinə müxtəlif növ əyləncələr yaratmağa çalışırlar.

Kimisi musiqi sədaları altında dəli kimi rəqs edir, kimi küçədəki heykəllərin əlinə telefon verib selfi çəkdirir, kimisi də sadəcə özünü onların yerinə qoyub bir neçə dəqiqə tərpənmədən dayanır.

Milli.Az heykəllərin başına olmazın "oyunlar" açan maraqlı insanların üzünüzdə gülüş oyadacaq fotolarını təqdim edir. (publika.az)

