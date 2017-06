İŞİD terrorçuları Mosulda "Ən-Nuri" məscidini partladıblar.

Trend-in "Reutres" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İraq silahlı qüvvələrinin açıqlamasına deyilir.

Qeyd edək ki, "Ən-Nuri" məscidi Mosulda əsas məscid sayılır.

Milli.Az

