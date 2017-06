ABŞ-ın Florida ştatında yerləşən həbsxanada qarşıdurma olub.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə səhər saatlarında Panama-Siti şəhəri yaxınlığındakı kişilərin cəzaçəkmə müəssisəsində baş verib.

İnsident nəticəsində həbsxananın 6 əməkdaşı və bir məhkum xəsarət alıb.

Qarşıdurmada bir neçə kameranın məhkumları iştirak edib. Hazırda 1400 məhkumun məskunlaşdığı həbsxanada vəziyyət nəzarət altındadır.

Pərviz

