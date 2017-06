Ərlə arvadı maşın vurdu - Şəmkirdə

Bakı-Qazax magistralında yolu keçmək istəyən piyadaları avtomobil vurub.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlmata görə, hadisə yolun rayonun Sabirkənd kəndindən keçən hissəində qeydə alınıb.

Şəmkir şəhərindən gələn kənd sakinləri, 1983-cü il təvəllüdlü Amil Rüstəmov, onun həyat yoldaşı 1989-cu il təvəllüdlü Gülər Rüstəmova və onların övladları mikroavtobusdan düşüb yolu keçən zaman “VAZ2106” markalı avtomobil tərəfindən vurulublar.

Piyadalar dərhal Şəmkir rayon Mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. A. Rüstəmovun vəziyyəti normal, G. Rüstəmovanın orta ağırdır. Onların övladına isə heç bir xəsarət olmayıb.

Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində araşdırma aparılır.

