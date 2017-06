Bakı. 22 iyun. REPORT.AZ/ Abşeron rayonunun Corat qəsəbəsində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, 1989-cu il təvəllüdlü Bakı sakini Gözəlov Orxan Mobil oğlu iki nəfər tanışı ilə əlbəyaxa dava nəticəsində bıçaq xəsarəti alıb.

Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyəti orta-ağırdır.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.