Bu universitetdə qızlar və oğlanlar eyni tualetdən istifadə edir - FOTO

Türkiyənin Yaxın Şərq Texniki Universitetində (ODTÜ) qadın və kişi hüquqlarının eyniləşdirilməsi istiqamətində imza kampaniyası keçirilib.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyənin məşhur universitetlərindən olan ODTÜ bu dəfə təhsil, maariflənmə ilə deyil, tam fərqli mövzu ilə gündəmə gəlib. Mövzu tualetlərin cinsiyyətsizləşdirilməsidir.

Qadın və kişi arasındakı ayrıseçkiliyi aradan qaldırmaq üçün irəli sürülən kampaniyada 500 nəfərdən çox tələbə iştirak edib.

Müasirləşmə adı altında aparılan aksiyada tualetin eyniləşdirilməsinin lehinə 400 tələbə imza atıb.

Səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərar nəticəsində artıq universitetdə oğlanlar və qızlar eyni tualetdən istifadə edəcək.

Könül Cəfərli

