Bakı. Trend:

ABŞ prezidenti Donald Şimali Koreyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzatdığı barədə konqresi məlumatlandırıb.

Trend-in "Ağ Ev"-ə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ sanksiyaları Şimali Koreyaya qarşı 2008-ci ildə tətbiq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.