BBC-nin aparıcısı canlı yayımda bir neçə dəqiqə sakit oturub

Bakı. 22 iyun. REPORT.AZ/ Britaniyanın BBC telekanalında xəbərlər verilişinin aparıcısı Hyu Edvards texniki nasazlıq üzündən canlı yayımda iki dəqiqədən çox dinməzcə oturub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guarduan" məlumat yayıb.

Tamaşaçıları təəccübləndirən hal efirdə cansıxıcı sükutun yaranması deyil, jurnalistin çox sərt və gərgin üz ifadəsi olub. Bununla belə sakitliyi bir neçə dəfə efirə gedən "Xəbərlərin təcili buraxılışı" verilişinin anonsu pozub. Bundan sonra telekanal işini dayandırıb.

Veriliş 4 dəqiqə gecikmə ilə bərpa olunub. Edvards buraxılışa salamlama və nasazlıqla əlaqədar üzürxahlıqla başlayıb.

İnsident sosial şəbəkələrdə qızğın reaksiya doğurub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.