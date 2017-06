Bakı. 22 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Xəzər rayonunda iki nəfər öz kürəkənləri tərəfindən döyülüb.

"Report"un xəbərinə görə, Binə qəsəbəsinin "Südçülük sovxozu" kimi tanınan ərazisində 60 yaşlı Səlimov Aftandil Qulu oğlu və 61 yaşlı Məmmədov Əli Şamil oğlu yaşadıqları evdə kürəkənləri ilə mübahisə ediblər. Nəticədə hər iki şəxs döyülüb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



