Simsiz "Modern Mouse" hazırlanıb - VİDEO

"Microsoft" şirkəti tərəfindən təqdim edilmiş yeni "Modern Mouse" "maus"u öz dizaynına görə "Surface" seriyasına məxsus yeni fərdi kompüter modellərinə uyğundur.

Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, kompüterə qoşulma üçün "Bluetooth 4.0" simsiz interfeysi istifadə olunur. Açıq məkanda rabitə məsafəsi 10 metr, ofisdə 5 metr təşkil edir. "Maus" "AAA" ölçülü iki batareya vasitəsilə enerji toplayır.

"Microsoft Modern Mouse" əksər əməliyyat sistemlərini dəstəkləyir. "Maus"un ölçüləri 115x64x33,5 mm, çəkisi isə 90 qramdır.

"Maus"un qiyməti 50 dollardır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.