Bakı. 22 iyun. REPORT.AZ/ Pekinin Şoudu Beynəlxalq Hava Limanında paytaxta leysan yağışlar və dolu düşəcəyi ilə əlaqədar elan olunan fırtına xəbərdarlığı səbəbindən azı 183 reys ləğv edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə aeroport administrasiyası nümayəndəsinə istinadən TASS məlumat yayıb.

Çinin Meteoroloji Xidməti yaxın günlərdə ölkənin ayrı-ayrı rayonlarına 150-180 mm-ə qədər yağıntı düşəcəyini proqnozlaşdırır.

Hökumət artıq "sarı" təhlükə səviyyəsi elan edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.