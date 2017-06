Aktrisa Lili Ceyms "DuJour Magazine" üçün fotosessiyaya çəkilib.

Milli.Az bildirir ki, sessiyanın müəllifi Ceyson Belldir.

Milli.Az

