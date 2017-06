Şəmkirdə həyat yoldaşı ilə mübahisə edən qadın özünə qəsd edib

Şəmkir. 22 iyun. REPORT.AZ/ Şəmkir rayonunda intihara cəhd hadisəsi baş verib.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonon Posanlı kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Alıyeva Rəna Sahib qızı yaşadığı evdə ailə münaqişəsi zəminində intihara cəha edib.

Dərman içərək özünü öldürmək istəyən qadın ağır zəhərlənmə diaqnozu ilə Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin tibbi yardımdan sonra xəstə Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qadının vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



