Smartfonlar sidikdən də enerji alacaq

Britaniyalı alimlər smartfonlar üçün sidiklə işləyən enerjidolduran cihaz yaradıblar.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Şərqi İngiltərə Universitetinin "Bristol Robotics Lab" şirkəti insanın həyat fəaliyyətinin məhsullarını elektrik enerjisinə çevirməyi öyrənib.

Araşdırmaçılar təcrübə keçirərək bir neçə silindr qabları axar kanalizasiya sularında və sidikdə olan doymuş elementlərlə dolu mikroorqanizmlə doldurublar. Bu orqanizmlər elektrik cihazların doldurulması üçün lazım olan elektronları yaradırlar.

İcad hər gün 30-40 millivatt gərginlik istehsal etmək gücündədir ki, bunun üçün də 40 litr sidik lazım gələcək. Alimlər gələcəkdə bu rəqəmi artırmaq niyyətindədirlər və bir növ "Powerbank" yaradacaqlar ki, onun köməyi ilə nəinki texnikanı, hətta otağı da enerji il' doldurmaq mümkün olacaq.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.