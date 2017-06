ABŞ-da 198 milyon seçicinin məlumatları internetdə yayıldı

ABŞ-da "Deep Root Analytics" şirkəti yanlışlıqla 198 milyon seçicinin şəxsi məlumatlarını internetdə hamı üçün açıq qoyub.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, məlumatların açıq qalması barədə "The Hill" yazıb. "Biz bu vəziyyətə görə məsuliyyəti üzərimizə götürürük", - deyə şirkətin açıqlamasında bildirilir. "Deep Root Analytics" şirkəti Respublikaçılar Partiyası Milli Komitəsinin sifarişi ilə seçicilərin tərkibi və baxışlarının təhlili ilə məşğul olub.



Məlumatların sızmasını "UpGuard" təhlükəsizlik şirkəti aşkarlayıb. Bundan sonra məlumat bazasına parol qoyulub. Lakin baza 2 həftə açıq qalıb.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.