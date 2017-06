Türkiyənin Bitlis vilayətində ağır yol qəzası baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində üç nəfər ölüb, səkkiz nəfər isə yaralanıb.

Qəzanın səbəbləri barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.